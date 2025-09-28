“Мои слезы после финального свистка? Я заплакал, потому что внутри меня было слишком много эмоций. Сезон начинался непросто. Эта победа стала результатом огромного труда многих людей, которых не заметно на первом плане. Именно поэтому этот результат был особенно прекрасным.

Реал Мадрид – одна из лучших команд мира. Мы сегодня провели великолепную игру. С самого начала мы знали, где можем нанести им вред. Это произошло благодаря великолепной игре Нико Гонсалеса, Барриоса, Хулиана, Джулиано. Думаю, что, кроме двух пропущенных мячей, наша команда сыграла просто невероятно.

Гол Хулиана Альвареса со штрафного? Он потрясающий игрок. Я не знаю, как ему удаются эти штрафные удары. Он немного напоминает мне Милинко Пантича. Больше всего я ценю в Хулиане его скромность. Бегать, работать, стать чемпионом мира, перейти в Атлетико и снова бегать. Мы должны заботиться о нем: я, клуб, болельщики. Надо это делать, потому что он должен оставаться здесь еще много лет. Он должен стать очень великим игроком в истории клуба", – цитирует Диего Симеоне Diario AS.

Напомним, что после семи туров Атлетико идет на четвертом месте в турнирной таблице Ла Лиги. В активе "матрасников" 12 очков.

