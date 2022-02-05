Симеоне: Новички Барселоны могут вернуть команду к чемпионской гонке
Главный тренер Атлетико Диего Симеоне оценил Барселону перед очным поединком в рамках 23 тура Ла Лиги.
"Мне нравится, как играет Барселона. Они навязывают свою философию, которой соблюдали всю жизнь.
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Теперь у них восемь футболистов на три позиции, а это дает им большие возможности для выбора. С тех пор как я оказался в Атлетико, Барселона всегда боролась за лидерство во всем. С новыми приобретениями у них есть шанс вернуться к чемпионской гонке", — цитирует Симеоне Marca.
Атлетико и Барселона располагаются на 4-м и 5-м местах турнирной таблицы Примеры соответственно. Соперников разделяет только один зачетный балл. Матч состоится 6 февраля, начало в 17.15.
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