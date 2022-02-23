"Симеоне будет в Атлетико столько, сколько захочет. Его просто никто не посмеет критиковать, если учесть, что ему удалось сделать.

Атлетико – Манчестер Юнайтед: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов >

Никто не сделал за последние десять лет столько, сколько смог сделать он. Если он вдруг решит уйти по собственному желанию, я назначу на его место любого, кто утверждает, что мог бы сделать больше, и тогда мы посмотрим на этих умников" – цитирует президента Атлетико журналист Рубен Урия в Twitter.

Напомним, контракт аргентинца с Атлетико рассчитан на лето 2024 года. Для Эль Чоло это уже 11 сезон работы в Мадриде.

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