"Симеоне никто не посмеет критиковать", – президент Атлетико категорически ответил на слухи о смене тренера
Президент Атлетико Энрике Сересо выразил полное доверие наставнику "матрасников" Диего Симеоне.
"Симеоне будет в Атлетико столько, сколько захочет. Его просто никто не посмеет критиковать, если учесть, что ему удалось сделать.
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Никто не сделал за последние десять лет столько, сколько смог сделать он. Если он вдруг решит уйти по собственному желанию, я назначу на его место любого, кто утверждает, что мог бы сделать больше, и тогда мы посмотрим на этих умников" – цитирует президента Атлетико журналист Рубен Урия в Twitter.
Напомним, контракт аргентинца с Атлетико рассчитан на лето 2024 года. Для Эль Чоло это уже 11 сезон работы в Мадриде.
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