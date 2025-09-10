"Команда, которая мне больше всего нравится? Барселона. Хорошие тренеры – это те, кто умеет раскрыть лучшие стороны своих игроков. У них есть вертикальное нападение, позиционная игра, фланговые нападающие, которые очень важны, Рафинья в прошлом сезоне, не говоря уже о Ямале и Педри... У Флика фантастическая команда.

Новичок Атлетико выбыл на длительный срок – дело не в травме

С того времени как я пришел в Атлетико, мечтал об улучшении всего. Клуб достиг многого благодаря колоссальной работе и результатам. Сейчас настало время, когда нам нужно упорно работать над ростом. У нас есть молодые игроки, и они мотивируют меня, они вдохновляют. Мы всегда стремимся к победе. Победа означает завоевание титулов. Но говорить об этом сейчас не стоит. Мы должны сосредоточиться на улучшении команды, чтобы она могла расти.

Кажется, что все идет плохо, но уверяю вас, это не так. Я не говорю, что мы заслуживали победы, но очевидно, мы могли бы быть близкими к этому. Не хочу оправдывать два очка (которые Атлетико набрал в первых турах, – прим.), потому что оправданий нет", – цитирует Diario Sport Симеоне.

Напомним, Атлетико имеет лишь два балла после трех туров и находится на 17 месте в турнирной таблице Ла Лиги.

Атлетико остался без побед в чемпионате несмотря на гол из офсайда, Овьедо впервые за 24 года выиграл матч в Ла Лиге