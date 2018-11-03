Симеоне недоволен игрой Калинича

Главный тренер Атлетико Диего Симеоне поделился впечатлениями после матча 11-го тура Примеры против Леганеса.

"В первом тайме мы не играли хорошо. Мы действовали слишком глубоко. После того, как мы забили гол, мы знали, что Леганес пойдет в атаку, и я разочарован тем, что они лучше боролись за мяч, и смогли сравнять счет.

Леганес – Атлетико – 1:1 – видео голов и обзор матча

Нам нужен нападающий, который мог бы действовать не так, как Калинич, и который мог бы лучше прессинговать соперника. Сигнал для Николы – продолжать работать, мы доверяем всем игрокам", – цитирует Симеоне Marca.