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Симеоне недоволен игрой Калинича

20:43 67 Читати українською
Симеоне недоволен игрой Калинича
Диего Симеоне / фото из соцсетей

Главный тренер Атлетико Диего Симеоне поделился впечатлениями после матча 11-го тура Примеры против Леганеса.

"В первом тайме мы не играли хорошо. Мы действовали слишком глубоко. После того, как мы забили гол, мы знали, что Леганес пойдет в атаку, и я разочарован тем, что они лучше боролись за мяч, и смогли сравнять счет.

Леганес – Атлетико – 1:1 – видео голов и обзор матча

Нам нужен нападающий, который мог бы действовать не так, как Калинич, и который мог бы лучше прессинговать соперника. Сигнал для Николы – продолжать работать, мы доверяем всем игрокам", – цитирует Симеоне Marca.

Испания11 турМунисипаль де Бутарке (Мадрид)

Леганес - Атлетико: Суббота 03 ноября 2018

Леганес
Матч окончен
1 : 1
Атлетико
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Теги
Испания Никола Калинич Никола Калинич Атлетико Атлетико Диего Симеоне Диего Симеоне Леганес - Атлетико
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