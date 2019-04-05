Симеоне назвал условие, при котором Атлетико может обойти Барселону в Ла Лиге

Наставник мадридского Атлетико Диего Симеоне ожидает на поединок с Барселоной в рамках 31-го тура Ла Лиги.

"Мы ни разу не побеждали на Камп Ноу. Конечно, я супероптимистично настроен.

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Наша единственная возможность сохранить шансы на чемпионство – только победа. Все зависит от завтрашнего матча. То, что мы отстаем от них на 8 очков, не слишком помогает. Тот факт, что мы ближайший преследователь Барселоны, заставляет игроков усердно работать.

Месси? Мы испытываем к нему уважение, но не страх. Его штрафные – высокое качество.

В Барселоне есть определенная иерархия. Их тренер проводит большую работу. В прошлом году с ним, к сожалению, произошло в Риме то же самое, что с нами в Турине в этом году. В этом сезоне он находится в гораздо лучшей ситуации. Финал Кубка, лидерство в чемпионате с большим отрывом, четвертьфинал Лиги чемпионов.

Очень сложно приучить игроков к победам и постоянно выигрывать. Вальверде проводит выдающийся сезон с теми игроками, которые есть в его распоряжении", – цитирует Симеоне Marca.

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