Симеоне назвал лучшего голкипера мира

Наставник мадридского Атлетико Диего Симеоне поделился впечатлениями после победного матча 10-го тура Ла Лиги против Атлетика из Бильбао (2:0).

"Наша команда должна продолжать прогрессировать и играть в таком же темпе, как во втором тайме. Мы мощно выступили в матче против сильного соперника, здорово сыграли.

Ян Облак – лучший голкипер в мире, в этом нет никаких сомнений. Он становится все лучше и лучше, но и Атлетико помогает ему блистать.

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Мы провели три больших матча подряд. Непросто сначала сыграть с Валенсией, затем – в Лиге чемпионов, а затем снова в чемпионате. Мы играем каждые три дня и нам нужно сохранять страсть", – цитирует Симеоне испанское издание AS.

Напомним, в последнем матче чемпионата Испании мадридская команда одолела Атлетик из Бильбао со счетом 2:0 и, набрав 19 очков, делит первую строчку с каталонской Барселоной. Следующий матч "матрасники" проведут на выезде против Алавеса 29 октября.

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