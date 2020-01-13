Симеоне назвал игрока, который выиграл для Реала Суперкубок Испании – неожиданный выбор

Главный тренер Атлетико Диего Симеоне прокомментировал результат финала Суперкубка Испании против Реала (0:0 и 1:4 по пен.).

"Команда была конкурентоспособной, мы сошлись с одной из лучших команд мира, наравне с Ливерпулем, Баварией... и это значит, что нам нужно продолжать работать, чтобы улучшаться дальше. Мы создали моменты, когда могли забить в последние минуты, например, у Корреа или Мораты. Мы выглядели лучше против Реала, чем против Барсы.

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Возможно, мы и были лучшими в конце, но единственное, что важно – это победитель. Сержусь ли я на Вальверде за срыв выхода Мораты один на один? Награда за лучшего игрока имела отношение к этой ситуации, именно Вальверде одержал победу для Реала в этом финале. Этот момент, наверное, был ключевым в матче. Я сказал ему, что он сделал то, что должен был сделать в тот момент. Теперь посмотрим, на сколько игр его дисквалифицируют", – приводит слова Симеоне AS.

Напомним, Федерико Вальверде потерял одну из лучших возможностей Реала в матче, а также получил удаление за фол последней надежды в экстра-тайме.

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