Главный тренер Атлетико Диего Симеоне после поражения от Атлетика не стал оценивать шансы на чемпионство. Барселона отстает лишь на 2 пункта, имея игру в запасе.

"Несколько дней назад меня спросили, что я считаю самым важным в конце сезона Ла Лиги. Уверен, что ключевой фактор – психология. Первый тайм мы сыграли не так, как хотели, второй был противоположным. При этом эмоциональном балансе, который есть у команд, тот, кто сможет сохранить его лучше, будет ближе к титулу.

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Чемпионат Испании обычно выигрывают Барселона или Реал, если не считать 2014-й и другие годы, когда мы были близки к этому и боролись за титул. В этом сезоне у нас был большой отрыв, но мы понимали, что такие клубы, как Барселона и Реал, не собирались выходить из борьбы. Севилья также выглядит очень хорошо. Кто будет крепче психологически, то выигрывает титул.

Все быстро меняется. Мы не знаем, что нас ждет. Мы продолжим думать о том, что зависит от нас. Все будет зависеть от психологии, от характера, который мы проявим", – цитирует Симеоне AS.

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