Главный тренер Атлетико Диего Симеоне позвонил своему соотечественнику Кристиану Ромеро из Тоттенхэма, чтобы убедить его перебраться в Мадрид. Об этом информирует Sky Sport.

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Хотя соглашение между двумя клубами еще не достигнуто, сам игрок уже дал согласие на этот трансфер. Сообщается, что условия личного контракта не станут препятствием для его приезда. Переговоры между его представителями и мадридским клубом уже состоялись.

Главным препятствием для этой операции остается цена, запрашиваемая "шпорами". Ожидается, что Тоттенхэм согласится отпустить аргентинца за 80 миллионов евро.

Ромеро провёл за сборную Аргентины 42 матча и забил 3 мяча.

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