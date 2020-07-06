Симеоне нашел аргумент, почему Реал нельзя обвинять в помощи арбитров

Главный тренер мадридского Атлетико Диего Симеоне не разделяет мнение, что судьи помогают Реалу в чемпионской гонке.

"Не собираюсь повторять то, что уже сказал, поэтому теперь это не имеет смысла. Я сделал комментарий по этой ситуации, сказал, что думаю.VAR все разоблачает. Раньше у нас не было возможности смотреть повторы моментов. Но ошибки случаются.

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VAR делает футбол более справедливым для всех, в том числе для тех, кто выигрывает. Если получаешь больше пенальти, это означает, что ты больше атакуешь. Именно такой командой и является Реал", – приводит слова Симеоне Marca.

К слову, после рестарта сезона испанских арбитров часто критикуют за работу на матчах Реала. Мадридский клуб забил несколько решающих голов благодаря пенальти в ворота соперников.

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