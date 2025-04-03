"Мы действительно плохо сыграли в первом тайме. В футболе случается, что соперник оказывается сильнее. Во втором тайме мы внесли коррективы и имели шанс сравнять счет. Мы хорошо конкурировали с командой, которая имеет мощный состав... Я не ожидал, что мы провалим первый тайм и будем пытаться исправить это во втором.

Атлетико – Барселона – 0:1 – видео гола и обзор второго полуфинала Кубка Испании

Я считаю, что до этого момента команда показала хорошую конкуренцию. Мы успешно выступали в Лиге чемпионов, хорошо играли в Кубке, и в чемпионате имеем хороший сезон. Мы продолжим работать, пытаясь улучшить свои результаты и приблизиться к командам, которые идут выше, принимая наше нынешнее положение", – цитирует Симеоне ESPN.

К слову, сейчас Атлетико занимает третье место в турнирной таблице Ла Лиги, имея 57 баллов. Вторую позицию занимает Реал с 63 очками, а лидирует Барселона, которая имеет 66 баллов.

Барселона прорвалась в финал Кубка Испании, удержав победу над Атлетико в ответном матче