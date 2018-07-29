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Симеоне-младший может перейти к отцу в Атлетико

13:31 63 Читати українською
Симеоне-младший может перейти к отцу в Атлетико
Джованни и Диего Симеоне / Фото из соцсетей

Нападающий Фиорентины Джованни Симеоне попал в круг интересов мадридского Атлетико.

Руководство Атлетико намерено подписать сына главного тренера мадридцев Диего Симеоне – Джованни, сообщает Sport.es.

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По информации издания, "матрасники" предложили 40 млн евро за Джованни Симеоне, но Фиорентина отклонила предложение и требует больше.

23-летний сын известного наставника в прошлом сезоне сыграл во всех матчах Фиорентины в Серии А (38) и забил 14 мячей.

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