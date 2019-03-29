Симеоне категорически отреагировал на слухи о переходе Гризманна в Барселону

Главный тренер Атлетико Диего Симеоне прокомментировал информацию о большой вероятности перехода нападающего Антуана Гризманна в Барселону.

"Я не могу представить Атлетико без Гризманна в следующем сезоне, ведь у него контракт с клубом, он один из наших капитанов и отдает все ради команды с момента прихода. Он сыграет отличный матч против Алавеса. Это все, что вижу вокруг него", – цитирует Симеоне AS.

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Ранее сообщалось, что Антуан Гризманн готов пойти на существенное уменьшение зарплаты ради игры в Барселоне.