Бывший форвард Манчестер Юнайтед Мейсон Гринвуд вновь оказался в орбите интересов клубов Ла Лиги – На сей раз речь идет об Атлетико. Как сообщает Fichajes, "матрасники" активно работают над трансфером 23-летнего нападающего, который прошлый сезон провел в Марселе.

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Напомним, что Мейсон Гринвуд, которого обвиняли в насилии, не понадобился Манчестер Юнайтед. Форвард перебрался во Францию в прошлом году, подписав контракт с Марселем. В сезоне 2024/25 англичанин забил 22 гола в 36 матчах во всех турнирах и помог команде вернуться в Лигу чемпионов.

Его продуктивность и опыт в Ла Лиге (сезон 2023/24 он провел в Хетафе на правах аренды) делают его привлекательной целью для Атлетико.

Transfermarkt оценивает Гринвуда в 40 миллионов евро. Контракт игрока с Марселем действует до 2029 года.

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