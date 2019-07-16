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Симеоне хочет пригласить Эриксена в Атлетико

16:20 45 Читати українською
Симеоне хочет пригласить Эриксена в Атлетико
Кристиан Эриксен / фото из соцсетей

Полузащитник Тоттенхэма Кристиан Эриксен все еще имеет шансы продолжить карьеру в Мадриде.

В услугах 27-летнего датчанина лично заинтересован главный тренер Атлетико Диего Симеоне, сообщает итальянский журналист Альфредо Педулла.

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Ранее сообщалось, что на футболиста претендует Реал и Манчестер Юнайтед. Сам Эриксен заявил о желании сменить клуб.

Нынешний контракт датчанина со "шпорами" заканчивается 30 июня 2020 года. Отмечалось, что Тоттенхэм предлагал Кристиану новое четырехлетнее соглашение с зарплатой 6 млн евро за сезон.

В прошлом сезоне Эриксен провел за Тоттенхэм 51 матч во всех турнирах, забив в них 10 голов.

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Трансферы Испания Кристиан Эриксен Кристиан Эриксен Тоттенхэм Тоттенхэм Атлетико Атлетико Диего Симеоне Диего Симеоне
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