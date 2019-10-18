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Симеоне готов провести матч Ла Лиги за пределами Испании

22:08 6 Читати українською
Симеоне готов провести матч Ла Лиги за пределами Испании
Диего Симеоне / фото: ФК Атлетико

Главный тренер мадридского Атлетико Диего Симеоне не переживает из-за возможного проведения матча 16-го тура Примеры с Вильярреалом в США.

"Мы будем играть в Саудовской Аравии, Боливии или Турции, мы готовы биться в любом месте.

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А вообще, в мире существуют гораздо более важные вопросы и проблемы, чем футбол. Например, мы надеемся, что в Барселоне наступит мир и покой", – цитирует Симеоне Football Espana.

Напомним, изначально планировалось, что Примера проведет в США матч Барселона – Жирона, но руководители обоих каталонских клубов выступили резко против этой инициативы. Теперь Ла Лига хочет, чтобы в Майами сыграли Вильярреал и Атлетико.

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