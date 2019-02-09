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Симеоне – самый высокооплачиваемый тренер в топ-5 лигах Европы

06:30 109 Читати українською
Симеоне – самый высокооплачиваемый тренер в топ-5 лигах Европы
Диего Симеоне / Фото: соцсети

Наставник Атлетико Диего Симеоне получает наибольшую заработную плату среди тренеров в топ-лигах Европы.

48-летний аргентинец получает 3,3 миллиона евро в месяц до выплаты налогов. Эта сумма является крупнейшей среди наставников топ-5 чемпионатов Европы, сообщает Get French Football News со ссылкой на L'Équipe.

Симеоне согласился продлить контракт с Атлетико после трансфера Мораты

В тройку также входят наставник Барселоны Эрнесто Вальаверде – 2 миллиона евро, и менеджер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола – 1,9 миллиона евро.

Месси зарабатывает больше всех среди футболистов – месячные доходы поражают

В итальянской Серии А больше всего получает Массимилиано Аллегри – 1,14 миллиона евро, в Бундеслиге – Ковач – 580 тысяч евро.

Теги
Испания Атлетико Атлетико Хосеп Гвардиола Хосеп Гвардиола Диего Симеоне Диего Симеоне Эрнесто Вальверде Эрнесто Вальверде
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