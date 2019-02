Симеоне – самый высокооплачиваемый тренер в топ-5 лигах Европы

Наставник Атлетико Диего Симеоне получает наибольшую заработную плату среди тренеров в топ-лигах Европы.

48-летний аргентинец получает 3,3 миллиона евро в месяц до выплаты налогов. Эта сумма является крупнейшей среди наставников топ-5 чемпионатов Европы, сообщает Get French Football News со ссылкой на L'Équipe.

В тройку также входят наставник Барселоны Эрнесто Вальаверде – 2 миллиона евро, и менеджер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола – 1,9 миллиона евро.

В итальянской Серии А больше всего получает Массимилиано Аллегри – 1,14 миллиона евро, в Бундеслиге – Ковач – 580 тысяч евро.

The Highest Paid Manager in Each of Europe’s Top 5 Leagues (monthly, pre-tax salary):

La Liga: Diego Simeone – €3.3m

PL: Pep Guardiola – €1.9m

Serie A: Max Allegri – €1.14m

Bundesliga: Niko Kovac – €580k

Ligue 1: Thomas Tuchel – €420k

(L’Équipe)