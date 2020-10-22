Наставник Атлетико Диего Симеоне дал несколько неожиданную оценку своей команде после разгромного поражения от Баварии (0:4) в 1 туре Лиги чемпионов.

"Бавария – мощная команда, которая пользуется своим положением. Мы сыграли хорошо, некоторые вещи можно переносить на будущее, а некоторые точно следует исправлять. Нам не хватало уверенности в реализации моментов, это и определило судьбу матча.

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Теперь я уже думаю о следующей игре, как и всегда. Сейчас период большой плотности матчей, но за годы регулярных выступлений в Лиге чемпионов мы к этому привыкли. Это не хорошо и не плохо, а просто обстоятельство, с которым все должны смириться", – приводит слова Симеоне Mundo Deportivo.

Добавим, что в следующем туре группового этапа Лиги чемпионов (27 октября) Атлетико будет принимать Зальцбург.

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