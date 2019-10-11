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Симеоне – об игре Гризманна рядом с Месси: Это проблема Вальверде

17:41 101 Читати українською
Симеоне – об игре Гризманна рядом с Месси: Это проблема Вальверде
Диего Симеоне и Эрнесто Вальверде / соцсети

Главный тренер Атлетико Диего Симеоне не беспокоится из-за адаптации Антуана Гризманна в Барселоне.

"Я виделся с Гризманном несколько дней назад. Он очень счастлив и, очевидно, находится там, где и хотел быть. Антуан талантливый, все у него будет хорошо. Он хороший и скромный человек, который молча идет к своей цели.

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Сыгранность Гризманна и Месси? Да, это проблема для Вальверде. Но у меня и своих немало", – сказал Симеоне в эфире Cadena Ser.

Добавим, что главный тренер Барселоны Эрнесто Вальверде больше использует Гризманн слева в атаке, Месси – справа, а Луиса Суареса – в центре нападения. Француз пока не привык к такой схеме, о чем сам признавался местной прессе.

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