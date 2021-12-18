"Я все понимаю и открыт для любых возможных вариантов. Самое главное – это интересы команды, Жоау – важная ее часть.

Атлетико готов отпустить Фелиша уже зимой – есть важное условие

Он должен повторить все, что показал в матче с Реалом. Он сыграл 30-35 минут и продемонстрировал свой талант. Будем надеяться, что он повторит это, потому что именно такой игрок нужен Атлетико", – цитирует Симеоне Goal.com .

Напомним, Фелиш перебрался в столицу Испании из Бенфики в 2019-м почти за 130 миллионов евро, но вполне оправдать возложенные надежды не сумел. Из-за нехватки стабильной игровой практики Жоау хочет покинуть Атлетико.

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