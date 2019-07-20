Симеоне: Гризманн перешел в исключительную команду

Главный тренер Атлетико Диего Симеоне высказался о переходе нападающего Антуана Гризманна в Барселону.

"Этот трансфер – очень важный момент в его карьере, он перешел в исключительную команду.

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Я очень ценю то, что сделал Гризманн за пять лет в Атлетико. Я чувствую благодарность к людям, которые играли у нас, но решили покинуть клуб. Людям обычно запоминается последнее действие, но я не такой.

Когда Гризманн пришел к нам, он играл на фланге. Я сказал, что ему следует играть в центре, он понял меня и сделал так, как я просил. Такие вещи делают меня счастливым как тренера. Я очень люблю его, у меня прекрасные отношения с ним и его семьей", – поделился Симеоне в комментарии Marca.

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