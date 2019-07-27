Симеоне – о разгроме Реала: Это еще не настоящая разница между клубами

Наставник мадридского Атлетико Диего Симеоне прокомментировал фантастическую победу своих подопечных над мадридским Реалом (7:3) в матче Международного кубка чемпионов.

"Не делаю никаких поспешных выводов. Живу настоящим. Это был хороший матч, а теперь будем ждать следующего и проведем ротацию. Вижу энтузиазм игроков и восприятие моих идей.

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Не рассматриваю итог этого матча как реальный показатель разницы между клубами. Мы хорошо подготовились к игре. Просматривали матчи Реала, искали их слабые места. Продемонстрировали хорошую реализацию, что является важным. Но всегда есть место для прогресса. Реал не только забил трижды, но и настойчиво атаковал и создавал моменты. Есть еще над чем работать", – цитирует Симеоне Goal.com.

Напомним, что Атлетико разбил Реал в спарринге. В частности, Диего Коста оформил покер, а Жоау Фелиш забил дебютный мяч в составе "матрасников" и отдал 2 результативные передачи.

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