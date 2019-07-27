toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Испания
РЕАЛ МАДРИД - АТЛЕТИКО ТРАНСФЕРЫ УПЛ ДИНАМО КИЕВ - ШАХТЕР

Симеоне – о разгроме Реала: Это еще не настоящая разница между клубами

09:58 33 Читати українською
Симеоне – о разгроме Реала: Это еще не настоящая разница между клубами
Диего Симеоне / ФК Атлетико

Наставник мадридского Атлетико Диего Симеоне прокомментировал фантастическую победу своих подопечных над мадридским Реалом (7:3) в матче Международного кубка чемпионов.

Товарищеские матчи
Реал Мадрид
3
3 : 7
7
Атлетико
02:30 27:07:2019
завершено
 

"Не делаю никаких поспешных выводов. Живу настоящим. Это был хороший матч, а теперь будем ждать следующего и проведем ротацию. Вижу энтузиазм игроков и восприятие моих идей.

Галактическое избиение Реала Диего Костой и Фелишем в видеообзоре матча с Атлетико

Не рассматриваю итог этого матча как реальный показатель разницы между клубами. Мы хорошо подготовились к игре. Просматривали матчи Реала, искали их слабые места. Продемонстрировали хорошую реализацию, что является важным. Но всегда есть место для прогресса. Реал не только забил трижды, но и настойчиво атаковал и создавал моменты. Есть еще над чем работать", – цитирует Симеоне Goal.com.

Напомним, что Атлетико разбил Реал в спарринге. В частности, Диего Коста оформил покер, а Жоау Фелиш забил дебютный мяч в составе "матрасников" и отдал 2 результативные передачи.

Атлетико уничтожил Реал в сверхрезультативном матче Международного кубка чемпионов

blog_ava
Сульшер – о трансферах Манчестер Юнайтед: Летом к нам отправляли 150 игроков
00:47
138
Теги
Испания Реал Мадрид - Атлетико Международный кубок чемпионов Атлетико Атлетико Диего Симеоне Диего Симеоне Товарищеские матчи
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
7
час
:
40
мин
Авангард
18:00
Волынь
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук