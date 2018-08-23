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Сим де Йонг перешел в Сидней

12:18 5 Читати українською
Сим де Йонг перешел в Сидней
Сим де Йонг / ФК Сидней

Сидней арендовал в год хавбека соперника Динамо амстердамского Аякса Сима де Йонга.

Сидней на своем официальном сайте объявил о годичной аренде полузащитника Аякса Сима де Йонга.

Аякс – Динамо – 3:1 – видео голов и обзор матча

29-летний футболист является воспитанником голландского клуба и провел в его составе 244 матча, выиграв 4 титула чемпиона Нидерландов. С 2014 по 2016 годы выступал за Ньюкасл.

Напомним, Аякс в первом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов дома победил киевское Динамо со счетом 3:1.

Теги
Трансферы Мир Сим де Йонг Сим де Йонг Аякс Аякс Сидней Сидней
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