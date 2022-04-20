"Общаемся постоянно – созваниваемся через день. Говорит, тяжеловато, конечно, но силы сами неизвестно откуда берутся. Сейчас у него только одна цель, никаких других мыслей нет, кроме того, как победить врага. Отсюда, наверное, и силы.

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Спрашиваю, как там здоровье в целом, он отвечает: "Ты же сам знаешь, я на сопельки и кашель никогда не жаловался. Хожу, и слава богу. Все остальное – неважно".

Пытался ли отговорить, когда узнал о решении пойти в ВСУ? У нас такая семья, что отец – главный. Кроме своей семьи, он, так сказать, и над другими семьями главный. Ему даже даже никто возражать не пытается. Как он сказал – так и будет. Там нет смысла переубеждать. Все к этому отнеслись с пониманием. Пожелали здоровья и спокойно отпустили", – рассказал Виталий Вернидуб в эфире FootballHub.

Напомним, ранее сообщалось, что тренер Шерифа воюет в горячей точке на юге Украины.

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