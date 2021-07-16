"Соперники были разные – это раз. По АЗ было видно, что они даже не тренировались. Команда только с карантина приехала. После 25-й минуты они уже умирали на поле. Как бы глаза не хотели – ноги не побегут. Брюгге – это не тот Брюгге, с которым играли мы. В чемпионате они это тоже сейчас демонстрируют. Понятно, что со всеми надо было играть. Они прошли, задание выполнено.

Динамо определилось с транслятором матчей УПЛ на сезон 2021/22, – источник

У нашего штаба был Аякс, Брюгге и Янг Бойз. В матче с Янг Бойз больше стечение обстоятельств нелепое было, должны были их проходить. Куда Аякс дошел? мы помним. Перед матчем с нами они еще и поработали на трансферном рынке на 60 млн евро.

Сильных схематических изменений не заметил между нашим Динамо и Динамо со штабом Луческу. Та же картинка, та же схема, как по мне. Возможно, несколько игроков появились – Забарный, Сирота", – поделился Шацких в интервью Профутбол Digital.

Напомним, экс-форвард "бело-синих" входил в тренерский штаб Александра Хацкевича во главе Динамо с 2017 по 2019 годы. За это время киевляне дважды добыли Суперкубок Украины, однако в чемпионате и Кубке триумфовал Шахтер.

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