"Сильная сборная, но слабые клубы": Худжамов спрогнозировал послевоенный футбол в Украине
Известный украинский голкипер Рустам Худжамов считает, что на полноценное возобновление украинского футбола уйдут годы.
"Очень трудно предсказать... Например, после 2014 года мы отходили где-то три сезона. Сейчас ситуация намного тяжелее.
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Мне кажется, взрослый чемпионат возобновится плюс-минус быстро: игроки вернутся, экономика встанет на ноги. Но детско-юношеский футбол...
Да, для разных сборных это позитив – то, что детей вывезли за рубеж и они там будут тренироваться в европейских условиях. У нас будет классная национальная сборная. Но у клубов в ближайшие годы просто не будет резерва", – сказал Худжамов в комментарии FanDay.
Напомним, перед войной Рустам начал сотрудничество с перволиговым Полесьем – опытный кипер отвечал за работу с вратарями.
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