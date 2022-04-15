"Очень трудно предсказать... Например, после 2014 года мы отходили где-то три сезона. Сейчас ситуация намного тяжелее.

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Мне кажется, взрослый чемпионат возобновится плюс-минус быстро: игроки вернутся, экономика встанет на ноги. Но детско-юношеский футбол...

Да, для разных сборных это позитив – то, что детей вывезли за рубеж и они там будут тренироваться в европейских условиях. У нас будет классная национальная сборная. Но у клубов в ближайшие годы просто не будет резерва", – сказал Худжамов в комментарии FanDay.

Напомним, перед войной Рустам начал сотрудничество с перволиговым Полесьем – опытный кипер отвечал за работу с вратарями.

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