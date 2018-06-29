Силлессен будет выставлен Барселоной на трансфер, – СМИ

Резервный вратарь испанской Барселоны Яспер Силлессен вскоре будет выставлен клубом на трансфер и сможет покинуть Камп Ноу уже этим летом.

Нидерландский кипер попросил боссов "блаугранас" выставить его на трансфер и уменьшить финансовые запросы касательно продажи, сообщает Diario Sport.

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По информации издания, у Силлессена есть предложения от нескольких европейских клубов, но ни один из них не готов платить 60 млн евро. Именно такую сумму за переход 29-летнего вратаря ранее планировала получить Барса.

Сейчас воспитанник нидерландского Неймегена якобы договорился с каталонцами, чтобы те отпустили его за 30 млн евро. Пресса уже писала, что Силлессен заинтересовал Челси и Арсенал, но с тех пор лондонцы успели приобрести Бернда Лено, который, очевидно, и станет основным кипером "канониров".

Яспер Силлессен за два сезона в Барселоне провел лишь 28 матчей во всех турнирах. Со сборной Нидерландов голкипер завоевал бронзовые медали на ЧМ-2014.