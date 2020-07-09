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Силас официально стал игроком минского Динамо

9 июля 23:20 - Читати українською
Силас официально стал игроком минского Динамо
Силас / фото ФК Динамо Минск

Бразильский полузащитник Силас продолжит карьеру в Динамо Минск.

Силас официально присоединился к минскому Динамо, сообщает сайт столичного клуба.

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Отметим, что сезон 2019/20 бразилец провел в составе Хапоэля Кирьят-Шмона, отыграв 20 матчей, но не отметившись результативными действиями.

Свои лучшие выступления Силас проводил в Заре. В составе луганчан хавбек отыграл 60 матчей с 2017 по 2019 годы, и отличился 6 голами и 4 ассистами. Среди них и роскошный гол со штрафного в ворота Герты в Лиге Европы.

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