Силас официально стал игроком минского Динамо

Испания — 9 июль 2318
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Зозуля прервал впечатляющую безголевую серию – еще один мяч украинца отменил VAR
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Пиварич дисквалифицирован на 2 матча за удаление в матче Динамо – ШахтерУкраина — 9 июль 766
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"Якби Ворскла забила вдруге, Динамо "попливло" б": що чекає команду Михайличенка після фіналу Кубка УкраїниКубок Украины — 9 июль 7158
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"Всім монзуль на зло": Динамо виграло Кубок України та ощасливило ще два клуби, але соцмережі застерігають від провалуКубок Украины — 9 июль 7706
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Карпаты официально исключены из УПЛУкраина — 9 июль 30849