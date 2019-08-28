toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
ЗАРЯ - ЭСПАНЬОЛ ЛИГА ЧЕМПИОНОВ ТРАНСФЕРЫ НЕЙМАР

Силас играет за дубль Зари – бразилец пока не набрал необходимых кондиций

28 августа 23:45 27 Читати українською
Силас играет за дубль Зари – бразилец пока не набрал необходимых кондиций
Силас (справа) / Фото УПЛ

Защитник луганчан пока не готов к выступлениям в основном составе команды.

Главный тренер Зари Виктор Скрипник рассказал о текущем физическом состоянии бразильца.

Заря дозаявила Силаса на чемпионат Украины – бразилец полностью пропустил летние сборы луганчан

"Он тренируется сейчас с основной командой, но играет за дубль. Он много пропустил. Ему нужно войти в игровой ритм и набрать кондиции. А как дальше будет, посмотрим", – приводит слова тренера официальный сайт Зари.

Заря продала все билеты на матч квалификации Лиги Европы против Эспаньола

Напомним, Силас полностью пропустил летнюю подготовку луганчан, поскольку подыскивал новый клуб.

blog_ava
Неймар в Барселону: каталонцы и ПСЖ совершили серьезный шаг к трансферу
28 августа
1319
Теги
Заря Заря Виктор Скрипник Виктор Скрипник Силас Силас
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
18
час
:
25
мин
Заря
20:00
Эспаньол
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук