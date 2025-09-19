Сикан восстановился после травмы – участие в ближайшем матче до сих пор под вопросом, известен решающий фактор
Форвард Трабзонспора Данило Сикан возвращается к игре после травмы.
Процесс восстановления Даниила Сикана завершен, и он уже тренируется вместе с партнерами, сообщает Günebakış Haber.
Следующим шагом станет включение нападающего в заявку на поединок против Газиантепа, который запланирован на 20 сентября.
Финальное решение по участию Сикана примет тренерский штаб. Если наставники дадут зеленый свет, форвард сможет появиться на поле уже в ближайшие выходные.
Напомним, что украинец пропустил игру с Фенербахче из-за повреждения нерва в правом колене. В текущем сезоне он провел четыре встречи за Трабзонспор, но результативными действиями еще не отметился.
