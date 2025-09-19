Форвард Трабзонспора Данило Сикан возвращается к игре после травмы.

Процесс восстановления Даниила Сикана завершен, и он уже тренируется вместе с партнерами, сообщает Günebakış Haber.

Следующим шагом станет включение нападающего в заявку на поединок против Газиантепа, который запланирован на 20 сентября.

Финальное решение по участию Сикана примет тренерский штаб. Если наставники дадут зеленый свет, форвард сможет появиться на поле уже в ближайшие выходные.

Напомним, что украинец пропустил игру с Фенербахче из-за повреждения нерва в правом колене. В текущем сезоне он провел четыре встречи за Трабзонспор, но результативными действиями еще не отметился.

