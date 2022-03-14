Форвард Ганзы Даниил Сикан, права на которого принадлежат Шахтеру, продолжает поддерживать Родину, находясь в Европе

Сикан и его девушка не смогли пропустить акцию в поддержку Украины в немецком Ростоке, сообщает официальный твиттер Шахтера.

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На фото нападающий держит сине-желтый плакат с надписью "Нет войне в Украине". Его девушка же произнесла речь перед толпой, о чем свидетельствует микрофон в ее руке.

Добавим, что Сикан этой зимой перебрался в немецкую Ганзу, где сыграл в 6 матчах и записал в свой актив гол и ассист.

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