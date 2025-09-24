Летом Даниил Сикан имел несколько предложений от турецких и европейских клубов, впрочем, Трабзонспор не отпустил украинца в другую команду.

С начала сезона Сикан получал ограниченное количество игрового времени. В целом он отыграл 61 минуту в Суперлиге. Стоит заметить, что против Фенербахче Даниил не играл из-за травмы, а за игрой с Газишехиром наблюдал со скамейки запасных, не получив ни одной секунды.

Как сообщает Gunebakis, положение Сикана вызвало недоумение и гнев у фанатов Трабзонспора. Болельщики не понимают, почему украинец получает так мало игрового времени.

Даниил присоединился к турецкому клубу в январе 2025 года. В его активе три гола и две результативные передачи в 22 матчах.

