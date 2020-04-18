Сикан составил символическую сборную за всю историю футбола – Шевченко не нашлось места, украинец в воротах

Нападающий "горняков" Даниил Сикан пофантазировал относительно создания сборной мечты.

"Кумиром в детстве был Зинедин Зидан. А насчет того, кто вошел бы в мою символическую сборную из одиннадцати игроков за всю историю футбола...

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Андрей Пятов, Дани Алвес, Вирджил ван Дейк, Фабио Каннаваро, Дэвид Алаба, Хави Эрнандес, Андрес Иньеста, Зинедин Зидан, Лионель Месси, Криштиану Роналду и Роналдо", – сказал Сикан в комментарии официальному сайту Шахтера.

Напомним, Даниил начал профессиональную карьеру футболиста в львовских Карпатах – в августе 2018-го дебютировал в УПЛ в матче против луганской Зари. В январе следующего года за 150 тысяч евро перешел в лагерь "горняков". В текущем сезоне провел за главную команду три поединка в УПЛ и одну игру в Лиге чемпионов.

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