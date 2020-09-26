Форвард Мариуполя Даниил Сикан оценил грядущий матч УПЛ против Ворсклы и рассказал об особенностях своей адаптации в клубе.

"Каждый матч сложен. Тем более «Ворскла» сейчас на ходу, одержала три победы. Это серьезный соперник, против которого нужно достойно сыграть.

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Получится ли нам удивить Ворсклу? Загадывать я не могу. Но уверен, что матч будет сложный. Это сто процентов! Сейчас всем нужны очки. Ворскла после трех побед подряд, наверное, захочет продолжить свою серию и также возглавлять таблицу. Но и мы настроены серьезно и хотим быть в таблице выше и выше.

с адаптацией проблем не возникло. Я все-таки не совсем новичок и уже отыграл здесь полгода. С другими ребятами пересекался в Шахтере. Поэтому почти всех в команде знаю. У меня был разговор с главным тренером. Остап Миронович все рассказал и отметил, что надо добиваться места в составе", – цитрует Даниила Сикана официальный сайт Мариуполя.

Напомним, уже сегодня Ворскла будет принимать Мариуполь в рамках 4-го тура УПЛ. Сейчас азовцы расположились на 5 строчке, а полтавчане возглавляют турнирную таблицу.

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