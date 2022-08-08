Нападающий Шахтера Даниил Сикан рассчитывает сделать себе рекламу в Лиге чемпионов, что может помочь с продолжением карьеры в Европе.

"Конечно, я понимаю, что время не стоит на месте. У футболиста очень мало времени. У меня появился шанс проявить себя в Лиге чемпионов. После Лиги чемпионов, возможно, будет шанс играть в Европе, дальше прогрессировать и наслаждаться футболом в Европе.

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Я и все ребята, которые были в Мариуполе и перешли в Шахтер, не просто так получили этот шанс. У них есть возможность проявить себя в Лиге чемпионов. Это большой турнир. Будет тяжело, но нужно стремиться к этому", – сказал Сикан в эфире YouTube-канала Megogo.

Напомним, 21-летний нападающий уже имеет опыт выступлений в Европе. Сикан провел вторую половину прошлого сезона в составе Ганзы, выступающей во второй Бундеслиге. Даниил сыграл за немецкий клуб 11 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 2 ассиста.

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