Сикан прошел медосмотр в Ганзе – осталось согласовать детали
13:27 - Читати українською
Форвард Шахтера Даниил Сикан находится в шаге от полноценного перехода к немецкой Ганзе.
Сикан еще вчера 30 января прошел медосмотр в Ганзе, сообщает Bild.
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Единственное, чего не хватает для завершения трансфера – разрешение перехода от Украинской ассоциации футбола. Интересно, что Даниил может получить немецкое гражданство, если согласует переход в Ганзу.
В нынешнем сезоне форвард провел 14 матчей за Шахтер, в которых отличился двумя голами и ассистом. В Ганзу Сикан должен перейти на правах аренды без права выкупа.
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