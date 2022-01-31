Форвард Шахтера Даниил Сикан находится в шаге от полноценного перехода к немецкой Ганзе.

Сикан еще вчера 30 января прошел медосмотр в Ганзе, сообщает Bild.

Сикан завершает переход в Бундеслигу – форвард Шахтера может получить немецкое гражданство

Единственное, чего не хватает для завершения трансфера – разрешение перехода от Украинской ассоциации футбола. Интересно, что Даниил может получить немецкое гражданство, если согласует переход в Ганзу.

В нынешнем сезоне форвард провел 14 матчей за Шахтер, в которых отличился двумя голами и ассистом. В Ганзу Сикан должен перейти на правах аренды без права выкупа.

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