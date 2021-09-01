Нападающий сборной Украины Даниил Сикан высказался о ничьей в матче квалификации на ЧМ-2022 против Казахстана (2:2).

"Слова Петракова еще помню с юношеского чемпионата мира перед первым матчем против Нигерии. Говорил мне выходить и забивать голы. Так и сегодня получилось.

Казахстан – Украина – 2:2 – видео голов и обзор матча

Честно говоря, не могу сказать – это потеря концентрации или усталость. Думаю, такое больше не повторится. В следующем матче будем внимательнее играть в защите.

Тренер сказал, что так нельзя играть. Уверен, мы сделаем выводы и в следующем матче будем действовать лучше", – сказал Сикан в эфире ТК Футбол.

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