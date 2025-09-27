Чемпионат Турции 2025/26, 7-й тур

Карагюмрюк – Трабзонспор – 3:4

Голы: Чукур, 28, Датро Фофана, 90+1, 90+2 – Фелипе Аугусту, 19, Онуачу, 35, 45+8, (пен.), Сикан, 88

В стартовом составе Трабзонспора уже привычно вышел дуэт украинцев: Арсений Батагов и Александр Зубков закрепились в основе, чего не скажешь о Данииле Сикане. Первый тайм получился очень позитивным для команды украинцев. Фелипе Аугусту вывел Трабзонспор вперед, а после гола Чукура дублем до перерыва выстрелил Онуачу (один из пенальти).

Сандерленд одолел Ноттингем Форест и ворвался в топ-3 – Зинченко спасал в защите, 5 матчей без побед для Постекоглу

Сикан таки вышел на поле на 64-й минуте. Зубкова, кстати, заменили на 80-й. А Сикан в конце встречи забил четвертый мяч команды: Даниил буквально занес сферу в ворота после навеса с фланга и сброса-удара Жаболя-Фолькарелли.

Казалось бы, что Трабзонспор спокойно победит, но Датро Фофана (который принадлежит Челси) едва не испортил все. Ивуарийский форвард оформил дубль, забив на 90+1 и 90+2 минутах, сделав концовку огненной. Однако, Трабзонспор удержал победу. Стоит добавить, что Андре Онана проявил себя куда хуже, чем до этого, – вратарь Манчестер Юнайтед не совершил ни одного сейва и привез в собственные ворота, получив 5,6 балла – самую низкую оценку среди игроков Трабзона.

Таким образом, команда украинцев набрала 14 очков и поднялась на второе место, которое дает возможность попасть в Лигу чемпионов следующего сезона через квалификацию. На первой строчке с 21 баллами за 7 туров расположился Галатасарай.

Ярмолюк победил МЮ – украинец отдал ассист и передассист, но недоиграл в дебютном голе Шешко, Бруну не забил пенальти

David Datro Fofana 90' +1 | Fatih Karagümrük 2-4 Trabzonsporpic.twitter.com/wE8E7FnhF6 — Goals Xtra (@GoalsXtra) September 27, 2025