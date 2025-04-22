Сикан получил вердикт от тренера относительно своего будущего в Трабзонспоре – украинец третью игру подряд в запасе
Одно из турецких изданий объяснило ситуацию с недостаточной игровой практикой для украинца Даниила Сикана.
"Текке недавно пообщался с игроком, объяснив, что причина его отсутствия – чисто техническая. Тренер стремится вывести Сикана на новый уровень, однако пока тот еще не вписывается в новый формат игры. Отмечается, что нападающему необходимо улучшить физическую и ментальную форму и адаптироваться к новой системе.
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Текке хочет видеть в Сикане более агрессивного и боевого форварда. Как только игрок полностью адаптируется к требованиям тренера, ему начнут доверять больше игрового времени. Текке не рассматривал вариантов с уходом украинца и планирует готовить его на следующий сезон", – написали журналисты Günebakış.
Напомним, Даниил Сикан перешел в Трабзонспор из Шахтера зимой 2025 года за 6 миллионов евро. Последние три поединка украинец провел на скамейке запасных.
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