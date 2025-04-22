"Текке недавно пообщался с игроком, объяснив, что причина его отсутствия – чисто техническая. Тренер стремится вывести Сикана на новый уровень, однако пока тот еще не вписывается в новый формат игры. Отмечается, что нападающему необходимо улучшить физическую и ментальную форму и адаптироваться к новой системе.

"Трудно сказать о соотношении его стоимости и игры": тренер Сикана вынес неоднозначный вердикт украинцу

Текке хочет видеть в Сикане более агрессивного и боевого форварда. Как только игрок полностью адаптируется к требованиям тренера, ему начнут доверять больше игрового времени. Текке не рассматривал вариантов с уходом украинца и планирует готовить его на следующий сезон", – написали журналисты Günebakış.

Напомним, Даниил Сикан перешел в Трабзонспор из Шахтера зимой 2025 года за 6 миллионов евро. Последние три поединка украинец провел на скамейке запасных.

Трабзонспор минимально победил аутсайдера – лишь один украинец в основе