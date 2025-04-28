В матче 33-го тура чемпионата Турции между Алаяспором и Трабзонспором голами отметились украинцы Александр Зубков и Даниил Сикан.

Трабзонспор наградил Даниила Сикана званием "Звезда дня" по итогам матча 33-го тура турецкой Суперлиги против Алаяспора, который завершился победой 4:3.

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Украинский форвард провел на поле около 71 минуты, отметившись двумя голами и результативной передачей.

Сам клуб выразил восхищение игрой 24-летнего нападающего, написав: "Звезда дня с двумя голами и одной передачей Даниил Сикан".

Стоит отметить, что еще не так давно главный тренер Трабзонспора почти не доверял украинскому форварду. Экс-игрок Шахтера провел три матча подряд в запасе, не выходя на поле. Однако в последних двух поединках Даниил получил игровое время и уверенно им воспользовался.

Напомним, Даниил Сикан перешел в Трабзонспор из Шахтера зимой 2025 года за 6 миллионов евро.

2 gol 1 asistle günün yıldızı: ?????? ????? pic.twitter.com/SdbpBQ1jaQ — Trabzonspor (@Trabzonspor) April 27, 2025

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