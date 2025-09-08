Сикан получил предложение от 34-кратного европейского чемпиона – украинец может существенно потерять в зарплате
Форвард Трабзонспора Даниил Сикан заинтересовал европейский клуб, который установил рекорд в национальном первенстве.
Как сообщает Саша Тавольери, Андерлехт сделал предложение Трабзонспору по Даниилу Сикану. Бельгийский клуб хочет арендовать украинского нападающего с правом выкупа.
Звезда Шахтера может оказаться в Турции – клуб Суперлиги готовится оформить трансфер хавбека сборной Украины
Андерлехту еще нужно убедить 24-летнего игрока, поскольку может предложить зарплату лишь 800 тысяч евро брутто. В Турции Сикан зарабатывает 1,2 миллиона чистыми.
34-кратный бельгийский чемпион рассчитывает, что сможет продолжить сотрудничество с Луисом Васкесом и Михаилом Цветковичем, если не удастся привлечь ни одного нападающего до дедлайна, который истекает в полночь 8 сентября.
Напомним, что в январе 2025 года Даниил Сикан присоединился к Трабзонспору. За турецкий клуб он сыграл в 22 матчах, в которых забил три гола и отдал два ассиста.
