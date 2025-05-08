В Турции все больше восхищаются игрой украинских легионеров.

В Трабзонспоре поражены формой Александра Зубкова и Даниила Сикана, сообщает Günebakış Haber. Оба футболиста существенно прибавили, а особенно удивил тренерский штаб Даниил, который наконец-то начал оправдывать ожидания.

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Сикан, который ранее не отличался результативностью, в апреле выстрелил в матче с Аланьяспором – оформил дубль и добавил к этому голевую передачу. Уже в следующем туре нападающий снова отличился, на этот раз в ворота Касымпаши.

Что касается Зубкова, то он демонстрирует стабильную эффективность – семь голов и один ассист в десяти последних поединках.

В клубе под руководством Фатиха Текке отмечают их вклад, а местные болельщики активно поддерживают украинцев. Уже 10 мая Трабзонспор сыграет дома против лидера чемпионата Галатасарая.

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