Форвард Трабзонспора Данило Сикан все еще может провести сезон в другом клубе.

Форварда Трабзонспора Данило Сикана предлагали Коджаэлиспору, где уже выступает на правах аренды защитник Динамо Александр Сирота, сообщает Demokrat Kocaeli. Источник уточняет, что клуб внимательно изучает возможность привлечения украинца.

В то же время издание Günebakış добавляет, что Коджаэлиспор готов арендовать Сикана и полностью покрыть его зарплату. Известно, что в Трабзонспоре нападающий зарабатывает около 1,45 миллиона евро за сезон. В нынешнем чемпионате Турции 24-летний игрок провел лишь 64 минуты в четырех поединках, поэтому новый переход может дать украинскому нападающему больше времени на поле.

Напомним, недавно сообщалось, что Андерлехт также рассматривает вариант аренды Сикана с возможностью выкупа.

В прошлом сезоне украинец сыграл 18 матчей за Трабзонспор, отметившись тремя голами и одной голевой передачей.

