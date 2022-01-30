Сикан скоро станет игроком Ганзы. Даниил уже покинул лагерь Шахтера на сборах в Турции и отправляется в Германию завершать трансфер, сообщает Игорь Бурбас.

Украинский форвард переезжает в Росток до конца сезона. Ганза не будет иметь права выкупа футболиста – летом он вернется в Шахтер, где на него рассчитывают. В нынешнем сезоне Сикан провел 14 матчей, в которых отличился двумя голами и ассистом.

Ганза выступает во второй Бундеслиге. Команда идет у зоны вылета и имеет 7-матчевую безвыигрышную серию в чемпионате. Основной форвард – 32-летний нидерландец Йон Верхук (10 голов). Однако Ганза испытывает ощутимые проблемы с реализацией моментов.

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