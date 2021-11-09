Форвард сборной Украины Даниил Сикан прокомментировал предстоящее противостояние со сборной Боснии и Герцеговины в рамках квалификации к ЧМ-2022.

"Настроение хорошее всегда в сборной. Нас ждет очень важный матч, я думаю, что команда подготовлена, все в боевом настроении. Шансы очень велики, нам нужно просто выиграть.

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Сборная Болгарии? На юношеском уровне играл против них, это всегда сильная команда. Думаю, что это хорошая команда, которая поможет нам подготовиться к игре с Боснией и Герцеговиной", – поделился Сикан в комментарии официальному YouTube-каналу УАФ.

Напомним, сборная Украины в ноябре проведет два поединка: 11 числа – товарищеский против Болгарии, а 16 ноября – заключительный матч отбора в ЧМ-2022 против Боснии и Герцеговины.

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