Германия, Вторая Бундеслига, 22-й тур

Ганза – Вердер – 1:2

Голы: Майснер, 83 – Дукш, 54, Фуллькруг, 74

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В матче 22-го тура второго по силе немецкого дивизиона Ганза принимала Вердер. Незначительное преимущество бременцев в первом тайме не позволило им реализовать это в забитые голы. Как следствие, на перерыв команды ушли с нулями на табло. После отдыха "музыкантам" удалось пробить оборону хозяев и Дукш вывел Вердер вперед – заметив, что голкипер вышел далеко из ворот, он парашютом забросил сферу в девятку. Через 20 минут Фуллькруг удвоил преимущество гостей – в окружении двух защитников, закрывавших обзор голкиперу, он из-за пределов штрафной пробил в левый угол под вратаря.

Катастрофическая ситуация вынудила наставника Ганзы выпускать еще одного форварда и на поле на 75-й минуте появился Даниил Сикан. К слову, Дукш мог снимать все вопросы о победителе, но немного не рассчитал и пробил выше уже пустых ворот. После выхода украинца хозяевам удалось отквитать один гол – Майснер из района одиннадцатиметровой отметки зажег надежду в сердцах ростокских болельщиков. На большее, однако, не хватило ни сил, ни времени.

Как следствие, поражение опустило Ганзу на 13-е место, в свою очередь Вердер уверенно возглавил турнирную таблицу Второй Бундеслиги.

Напомним, этот матч стал вторым для Сикана в составе Ганзы. В предыдущем туре украинец поучаствовал в разгроме дрезденского Динамо.

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