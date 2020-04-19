Сикан назвал игроков, которые могли бы усилить сборную Украины

Нападающий донецкого Шахтарая Даниил Сикан поразмыслил, кто из футболистов сборной U-20, выигравшей чемпионат мира, может помочь национальной команде на Евро-2021.

"Какие позиции в национальной сборной Украины на Евро-2021 могут усилить чемпионы мира U-20? Из вратарей – безусловно Андрей Лунин. Среди защитников – Денис Попов и Виктор Корниенко, а в центре...

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Даже не знаю. Наверное, Сергей Булеца. Если шанс дадут каждому из игроков, кто был на чемпионате мира, в принципе, каждый может им воспользоваться", – сказал Сикан в комментарии официальному сайту Шахтера.

Напомним, Даниил начал профессиональную карьеру футболиста во львовских Карпатах – в августе 2018-го дебютировал в УПЛ в матче против луганской Зари. В январе следующего года за 150 тысяч евро перешел в лагерь "горняков". В 2019 году под руководством Александра Петракова триумфировал на молодежном чемпионате мира и стал обладателем "Серебряной бутсы" турнира.

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