Вторая Бундеслига, 21 тур

Динамо Дрезден – Ганза – 1:4

Голы: Каде, 63 – Вергук, 6, 18, Фроллинг, 10, 13

Новая команда Сикана приехала в гости к дрезденскому Динамо, которое было на 2 позиции выше. Украинец пока ограничился местом в запасе и смотрел феерию партнеров.

Супряга неожиданно быстро дебютировал за Сампдорию – пришлось менять конкурента, но счастье было недолгим

Ганза отгрузила сопернику 4 гола за стартовые 18 минут. Дублем отличился 32-летний нидерландец Джон Вергук, которого можно считать прямым конкурентом Сикана. Еще 2 мяча добавил правый полузащитник Фролинг. Сикан заменил Вергука на 71-й минуте, когда Динамо один гол уже отквитало. Новичок Ганзы не смог вписать свою фамилию в протокол результативными действиями.

Напомним, Шахтер отдал форварда сборной Украины немецкому клубу на правах аренды до конца сезона.

Лэмпард дебютировал в Эвертоне с разгрома в Кубке Англии – ошибка Миколенко в первой игре на Гудисоне привела к голу