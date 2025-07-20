Товарищеский матч

Трабзонспор – Зоб Ахан – 4:0

Голы: Сикан, 9, Эскихеллач, 51, Фелипе Аугусто, 78, Башкан, 79

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20 июля в товарищеском матче турецкий Трабзонспор встретился с иранским Зоб Аханом. В стартовом составе вышли Батагов и Сикан, тогда как Зубков в заявку не попал.

Именно одному из украинцев – Даниилу Сикану – удалось открыть счет. Партнер Сикана принял мяч после вбрасывания вратаря соперника, быстро прорвался вперед и отпасовал на украинского форварда, который с хладнокровием реализовал момент. После перерыва Трабзонспор забил еще три гола в ворота соперников. Окончательный счет – 4:0.

Стоит отметить, что Сикана заменили после перерыва, а Батагова – на 66-й минуте.

Danylo Sikan’ın golüyle Zob Ahan Esfahan karşısında 1-0 öne geçiyoruz pic.twitter.com/ef9FS9Abe1 — Trabzonspor (@Trabzonspor) July 20, 2025

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