Сикан начал разгромное шествие Трабзонспора в спарринге против иранцев – ВИДЕО гола украинца
Форвард Трабзонспора Данило Сикан сумел открыть счет в контрольной игре.
Товарищеский матч
Трабзонспор – Зоб Ахан – 4:0
Голы: Сикан, 9, Эскихеллач, 51, Фелипе Аугусто, 78, Башкан, 79
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20 июля в товарищеском матче турецкий Трабзонспор встретился с иранским Зоб Аханом. В стартовом составе вышли Батагов и Сикан, тогда как Зубков в заявку не попал.
Именно одному из украинцев – Даниилу Сикану – удалось открыть счет. Партнер Сикана принял мяч после вбрасывания вратаря соперника, быстро прорвался вперед и отпасовал на украинского форварда, который с хладнокровием реализовал момент. После перерыва Трабзонспор забил еще три гола в ворота соперников. Окончательный счет – 4:0.
Стоит отметить, что Сикана заменили после перерыва, а Батагова – на 66-й минуте.
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